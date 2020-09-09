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Пандемия COVID-19

Вакцинация в Москве и вынужденная посадка самолета. Главное о коронавирусе за 9 сентября

© ергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 041 007 случаев заражения, из них новых — 5218. За сутки умерли 142 человека, за весь период — 18 135.
  • За участниками испытаний вакцины "Спутник V" будут наблюдать полгода. К последнему этапу клинических исследований присоединилась Белоруссия.
  • Центр им. Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа.

Москва

  • Всего зафиксировано 268 384 случая заражения, из них новых — 642.
  • Началась вакцинация добровольцев. Кого будут прививать в первую очередь, можно прочитать здесь.

Мир

  • Всего зафиксировано более 27,6 млн случаев заражения, умерли более 898 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за осложнений у одного из добровольцев.
  • В Японии самолет впервые совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски.
  • В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за роста числа заразившихся.
  • Переливание крови переболевших COVID-19 не ускорило выздоровление зараженных, считают исследователи.
  • В ВОЗ рассказали, когда должен проявиться эффект вакцинации в мире.
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