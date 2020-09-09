Вакцинация в Москве и вынужденная посадка самолета. Главное о коронавирусе за 9 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 041 007 случаев заражения, из них новых — 5218. За сутки умерли 142 человека, за весь период — 18 135.
- За участниками испытаний вакцины "Спутник V" будут наблюдать полгода. К последнему этапу клинических исследований присоединилась Белоруссия.
- Центр им. Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа.
Москва
- Всего зафиксировано 268 384 случая заражения, из них новых — 642.
- Началась вакцинация добровольцев. Кого будут прививать в первую очередь, можно прочитать здесь.
Мир
- Всего зафиксировано более 27,6 млн случаев заражения, умерли более 898 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за осложнений у одного из добровольцев.
- В Японии самолет впервые совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски.
- В Грузии запретили свадьбы и поминки из-за роста числа заразившихся.
- Переливание крови переболевших COVID-19 не ускорило выздоровление зараженных, считают исследователи.
- В ВОЗ рассказали, когда должен проявиться эффект вакцинации в мире.