Кабардино-Балкария подписала соглашение о сотрудничестве с Российской академией наук

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Кабардино-Балкария (КБР) подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает, в частности, реализацию комплексных научных и научно-технических программ, сообщили 9 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня глава КБР Казбек Коков встретился в Москве с президентом РАН Александром Сергеевым. Стороны обсудили пути дальнейшего взаимодействия Кабардино-Балкарии и РАН в части подготовки и реализации проектов Стратегии научно-технологического развития страны, а также планы по развитию деятельности Южного центра РАН. По итогам рабочей встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и Российской академией наук", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает взаимодействие РАН и правительства КБР по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности, содействие развитию этих отраслей в Кабардино-Балкарии.

В числе основных направлений совместной работы названы реализация комплексных научных и научно-технических программ, содействие формированию и поддержке проектной работы по развитию и вовлечению потенциала научных и инновационных организаций в экономику КБР. Предусмотрено содействие развитию производственной и научно-технической кооперации между хозяйствующими субъектами, научными и инновационными организациями. Будет скоординирован мониторинг отбора и реализации проектов в высокотехнологичных и наукоемких областях, планируется подготовка научно-педагогических и управленческих кадров в сфере науки и инноваций.