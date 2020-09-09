{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Министерство информации Белоруссии вновь вынесло предупреждение порталу tut.by

В этом году СМИ уже получало два предупреждения - 7 сентября и 7 августа

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии в среду вновь вынесло сетевому изданию tut.by предупреждение за фактическую ошибку. Об этом издание сообщило на своем сайте.

На эту тему
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн

"9 сентября Министерство информации вынесло очередное предупреждение ООО "Тут бай медиа" за статью "К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках", - информировал портал.

Как отмечается, "в письме Мининформа говорится, что в отношении Валерии Уласик уголовное дело не возбуждалось, а обыск проводился "в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска". В приведенном порталом отрывке из письма ведомства уточняется, что обыски в квартире Уласик проводились в связи с делом о массовых беспорядках в Минске с 9 по 12 сентября на предмет ее причастности к прошедшим в белорусской столице акциям.

"Однако лица, предъявившие Галине и Валерии Уласик постановление на обыск, заявили, что Валерия подозревается в совершении уголовного преступления по статье 293 УК РБ "Массовые беспорядки", - указывает портал.

Журналисты сетевого издания напомнили, что в этом году СМИ уже получало два предупреждения - 7 сентября и 7 августа.

"В соответствии с Законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен, - говорится в сообщении. - Решение об этом принимает Мининформ".

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Пандемия COVID-19
СМИ: приостановка испытаний вакцины AstraZeneca связана с неврологическим симптомом
Испытания приостановили после появления у одной из участниц тестирования симптома, схожего с симптомом воспаления спинного мозга, пишет американский медицинский журнал Stat
Читать полностью