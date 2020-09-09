Министерство информации Белоруссии вновь вынесло предупреждение порталу tut.by

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии в среду вновь вынесло сетевому изданию tut.by предупреждение за фактическую ошибку. Об этом издание сообщило на своем сайте.

"9 сентября Министерство информации вынесло очередное предупреждение ООО "Тут бай медиа" за статью "К редактору tut.by пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках", - информировал портал.

Как отмечается, "в письме Мининформа говорится, что в отношении Валерии Уласик уголовное дело не возбуждалось, а обыск проводился "в целях проверки поступившей информации о причастности ее к организации массовых беспорядков, происходящих на территории города Минска". В приведенном порталом отрывке из письма ведомства уточняется, что обыски в квартире Уласик проводились в связи с делом о массовых беспорядках в Минске с 9 по 12 сентября на предмет ее причастности к прошедшим в белорусской столице акциям.

"Однако лица, предъявившие Галине и Валерии Уласик постановление на обыск, заявили, что Валерия подозревается в совершении уголовного преступления по статье 293 УК РБ "Массовые беспорядки", - указывает портал.

Журналисты сетевого издания напомнили, что в этом году СМИ уже получало два предупреждения - 7 сентября и 7 августа.

"В соответствии с Законом о СМИ, в случае вынесения владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений в течение года доступ к сетевому изданию может быть ограничен, - говорится в сообщении. - Решение об этом принимает Мининформ".