Мариинская больница в Петербурге приостановила прием пациентов из-за случаев коронавируса

"Приостановлен прием экстренных и плановых пациентов. В больнице сохранено коронавирусное отделение на 93 койки, оно работает. Но случаи выявлены в "чистой зоне". Ожидаем окончательное решение от Роспотребнадзора", - сказала собеседница агентства, не уточнив число заражений.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Мариинская больница Санкт-Петербурга приостановила прием экстренных и плановых пациентов из-за выявления случаев коронавируса в неинфекционных отделениях, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Мариинская больница с начала пандемии была перепрофилирована для пациентов с коронавирусом и возобновила плановый прием в конце июля. При этом в учреждении сохранили специализированное отделение для пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Петербурге выявили 38 436 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 26 664 человека, умерли 2 574.