Число уволенных из-за утраты доверия чиновников выросло втрое за три года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число российских чиновников, уволенных из-за утраты доверия, возросло в три раза. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Так, если в 2016 году это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году - уже 1150", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Краснов пояснил, что основанием для увольнения по утрате доверия могут послужить лишь грубые коррупционные правонарушения, такие как умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, несоблюдение антикоррупционных запретов.

Среди коррупционных правонарушений, за которые чаще всего привлекают к административной ответственности, наиболее распространенное - незаконное трудоустройство бывших государственных или муниципальных служащих в коммерческие и иные организации после их увольнения со службы. "Отдельное внимание уделяется реализации полномочий по привлечению юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"). Размеры штрафов достаточно масштабные", - сообщил Краснов.

По его словам, в минувшем полугодии за все административные правонарушения коррупционной направленности наложено штрафов на общую сумму 350 млн рублей, половину из которых удалось взыскать.