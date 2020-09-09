На Ставрополье за восемь месяцев собрано более 77 млн рублей курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Отдыхающие на Кавказских Минеральных Водах за восемь месяцев 2020 года оплатили свыше 77 млн рублей в качестве курортного сбора, сообщил ТАСС министр оздоровительных курортов и туризма Ставропольского края Александр Трухачев.

"Объем доходов бюджета Ставропольского края от уплаты курортного сбора за период с января по август 2020 года составляет более 77,6 млн рублей. За аналогичный период 2019 года курортный сбор составил около 162 млн рублей", - сказал Трухачев.

По его словам, из-за распространения коронавируса в санаторно-курортных учреждениях и гостиницах Ставропольского края было временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение отдыхающих, за исключением командировочных. В связи с чем, по факту, курортный сбор не осуществлялся. С 1 июня на Ставрополье возобновили работу санатории, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, с 24 августа смогли возобновлять свою деятельность загородные базы отдыха, дома отдыха, гостевые дома, апартотели, пансионаты, туристские базы, кемпинги.

"На 2020 год предусмотрено 199,159 млн рублей курортного сбора. На эти средства планируется благоустроить северную часть Лечебного парка в Ессентуках, в Железноводске провести работы по благоустройству нижних терренкуров Курортного парка - терренкура Победы и Пушкинского. Кроме того, в Кисловодске приводят в порядок "Мемориальный комплекс "Журавли", благоустраивают сквер при памятнике Э.Б. Ходжаеву, а в Пятигорске отремонтируют "Поющий фонтан", сделают автополив парка "Цветник", благоустроят скверы возле бюветов", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что часть курортного сбора направят на содержание объектов курортной инфраструктуры городов Кавминвод. "От гостей городов-курортов поступает все больше положительных отзывов о проводимом эксперименте на территории Ставропольского края. Некоторые отдыхающие планируют приехать повторно в города-курорты, участвующие в эксперименте, чтобы увидеть результат, к которому они были причастны", - сказал Трухачев.