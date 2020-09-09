FT: испытания вакцины AstraZeneca могут возобновить на следующей неделе

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, могут возобновиться "уже в начале следующей недели". Об этом сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на специалистов, осведомленных о проблемах, заставивших приостановить испытания после того, как из-за серьезной побочной реакции в Великобритании пострадал один из получивших вакцину добровольцев.

Как заявил в среду исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио, наступила "временная пауза" в испытаниях и она связана прежде всего с тем, что произошедшее расследует независимая комиссия. Подобная, самая тщательная проверка необходима "в случае выявления расстройства, причины возникновения которого потенциально не установлены", уточнили в компании.

"Планировалось, что окончательные результаты испытаний вакцины будут оглашены к ноябрю", - приводит также издание слова аналитиков из компании Shore Capital. Однако теперь, по их оценке, сроки оглашения будут перенесены.

Ранее AstraZeneca проинформировала о том, что приостанавливает третью фазу клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии, США, ЮАР и Японии, чтобы установить причины ухудшения состояния здоровья одного из добровольцев. Планы британско-шведской фармацевтической компании предполагают введение вакцины 50 тыс. добровольцев, в том числе 30 тыс. жителей США, где третья фаза испытаний была начата в конце августа. В ближайшее время планировалось также начать испытания вакцины в России.

Препарат AZD1222 SARS-CoV-2 (прежнее название - ChAdOx1 nCoV-19) на основе рекомбинантного вирусного вектора рассматривается как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавируса нового типа. AstraZeneca начала ее производство еще в апреле, а к настоящему моменту обеспечила по всему миру достаточные производственные мощности, чтобы изготовить почти 3 млрд доз препарата, если он окажется достаточно эффективен. Компания заключила предварительные договоренности о поставках 400 млн доз вакцины США, еще 400 млн доз - странам Европы, в том числе Италии, Нидерландам, Франции и ФРГ, а также 30 млн доз - Великобритании. Свыше 1 млрд доз компания планирует поставить развивающимся странам.