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Пандемия COVID-19

СМИ: в Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса в виде спрея

По данным агентства "Синьхуа", разработкой занималась инфекционная лаборатория Гонконгского университета совместно с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy

ТАСС, 9 сентября. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило проведение клинических испытаний разработанной в Китае вакцины от нового коронавируса в виде назального спрея. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Университет Гонконга.

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По данным агентства, разработкой вакцины занималась инфекционная лаборатория Гонконгского университета совместно с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.

Отмечается, что это первая вакцина от коронавируса в виде назального спрея, одобренная в Китае для клинических испытаний с участием людей.

На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила на брифинге, что китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам.

Теги
КитайПандемия COVID-19
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