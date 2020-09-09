В Британии ужесточили ограничения на контакты между людьми из-за новых случаев COVID-19

"Я бы очень хотел, чтобы необходимости в этом шаге не было, однако, будучи премьер-министром, я должен делать все необходимое, чтобы остановить распространение вируса и спасти жизни людей", - отметил Джонсон, подчеркнув, что новые меры не означают возвращения общенационального карантина. "Наша задача именно в том, чтобы избежать повторного введения карантина", - отметил он, добавив, что правительство будет снимать существующие ограничения или вводить новые в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка.

Как подчеркнул главный санитарный врач Англии Крис Уитти, на данном этапе шансы взять распространение вируса под контроль все еще высоки, но при бездействии властей ситуация продолжит ухудшаться. Он также признал, что новые правила рассчитаны не на две-три недели, а на значительно более продолжительный срок.

В настоящий момент на территории Англии запрещено собираться группами больше 30 человек, а нарушителям грозит штраф в размере £100 фунтов (9,9 тыс. рублей по текущему курсу) за первое нарушение и до £3,2 тыс. (317 тыс. рублей) в случае последующих. С 14 сентября штраф будет грозить тем, кто собирается группами больше шести человек - как на улице, так и в закрытых помещениях, однако предусмотрены и исключения из нового правила, призванные защитить экономику страны от новых потрясений.

Новые ограничения не коснутся школ и офисов и будут менее строгими при проведении похорон, свадеб и некоторых спортивных соревнований. Магазины, гостиницы и рестораны по-прежнему смогут принимать больше шести клиентов, но при условии, что размер каждой группы посетителей не будет больше этой цифры. Правительство примет дополнительные меры для того, чтобы обеспечивать соблюдение новых правил. Среди прочего местные власти получат возможность нанимать людей, которые будут помогать полиции в выявлении нарушителей. В Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии в настоящий момент действуют более строгие правила, чем в Англии, и решения об их изменении будут принимать региональные власти.

Ужесточение правил социального дистанцирования последовало после того, как в стране наметилась тенденция к увеличению числа случаев заражения новым коронавирусом, особенно среди молодежи. Почти месяц их количество не опускалось ниже тысячи в сутки, а в последние четыре дня выявлялось по 2,5-3 тыс. новых случаев инфицирования. Во вторник Минздрав также сообщил о 32 новых смертях (максимальный показатель с 29 июля) по сравнению с тремя, отмеченными днем ранее.