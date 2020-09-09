СМИ: приостановка испытаний вакцины AstraZeneca связана с неврологическим симптомом

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса из-за проявления у одной из участниц тестирования в Великобритании неврологического симптома, схожего с симптомом воспаления спинного мозга. Об этом сообщил в среду на своем сайте американский медицинский журнал Stat со ссылкой на главного управляющего компании Паскаля Сорио, проводившего в среду частную аудиоконференцию с инвесторами.

По его словам, диагноз у пациентки окончательно не подтвержден, но ее состояние улучшается, и она, вероятно, будет выписана из больницы в среду. Как сообщил Stat, главный управляющий компании также подтвердил, что клинические испытания вакцины ранее приостанавливались в июле, после того, как у одного пациента был выявлен рассеянный склероз, однако дальнейшие исследования показали, что он не был связан с применением вакцины.

Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), началась в США в конце августа, в тестах принимают участие 30 тыс. взрослых людей.

Власти США ранее предоставили AstraZeneca $1,2 млрд на разработку вакцины в сотрудничестве с учеными из Оксфордского университета. Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.