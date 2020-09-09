Полпред президента в ЦФО поручил возродить археологический комплекс Вщиж под Брянском

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев поручил проработать вопрос развития археологического комплекса IX века Вщиж в Брянской области. Об этом в среду сообщил глава региона Александр Богомаз во время визита в регион полпреда президента в ЦФО.

"Вщиж - это история нашей страны, нашего народа. И сегодня Игорь Олегович [Щеголев] дал поручение вернуть его былую славу, чтобы он засиял, чтобы это была жемчужина истории не только брянской земли, но и России. Над этим будем работать", - сказал губернатор региона.

В археологический комплекс входят остатки города Вщиж, существовавшего как укрепленный населенный пункт с IX века, в летописи впервые упоминается в XI веке. В XIX веке был изучен, археологи обнаружили оружие, предметы быта, украшения. В пресс-службе правительства Брянской области подчеркнули, что во Вщиже сохранился культурный слой, позволяющий проследить возникновение, развитие и упадок небольших древнерусских удельных княжеств. Расположен неподалеку от усадьбы дворянского рода Тютчевых Овстуг, но не так известен.

"Вщиж - один из самых упоминаемых в летописях городов. Более того, на этом месте люди селились за много столетий до того, как это упоминается в русских летописях. И, конечно же, мы очень рассчитываем, что туристический потенциал будет развиваться, что Брянская область будет фигурировать на карте нашей Родины не только как выдающаяся житница, которая снабжает нас локомотивами, специальными тягачами для военной техники и замечательными кранами, но в том числе область, куда будут ехать любители нашей древности и любители нашей истории", - сказал Игорь Щеголев.

Вщиж в XII веке был удельным центром Черниговского княжества. Перестал существовать после нашествия Батыя в 1238 году. Позднее возродился как село, которое существует и сейчас. По данным на 2010 год, население Вщижа составляло 26 человек.