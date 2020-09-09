Редакция The Lancet призвала разработчиков "Спутник V" ответить на вопросы западных коллег

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Редакция британского медицинского журнала The Lancet попросила разработчиков российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" ответить на вопросы западных коллег о предположительно аномальных данных в опубликованной изданием статье о ее испытаниях. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в среду в пресс-службе журнала.

"The Lancet пригласил авторов исследования, посвященного российской вакцине, ответить на вопросы, поднятые в открытом письме Энрико Буччи. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - отметил представитель издания. Ранее в The Lancet также заявили, что выступают за проведение научной дискуссии о результатах исследования, вызвавших вопросы у авторов открытого письма, опубликованного Буччи - профессором биологии Университета Темпл в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

7 сентября группа ученых из университетов США, Италии и ряда других стран в открытом письме обратилась к авторам исследования, обратив внимание на некоторые описанные в статье эксперименты, где, по мнению авторов письма, можно усмотреть статистические аномалии. Российские ученые заявили о готовности предоставить необходимые пояснения The Lancet, если в редакции журнала об этом попросят.

Во вторник в беседе с ТАСС член-корреспондент РАН, профессор Университета Северной Каролины (США) и Московского государственного университета им. Ломоносова Александр Кабанов отметил, что критика научных статей является частью нормального научного процесса, "тем более, когда речь идет о работах огромной социальной значимости, таких как вакцина или лекарство в условиях пандемии". Он подчеркнул, что наличие такой критики не означает, что полученные исследователями результаты ошибочны. При этом Кабанов также напомнил, что три месяца назад из двух ведущих научных журналов, включая The Lancet, были отозваны статьи американских ученых после критики опубликованных результатов и отказа предоставить первичные данные их работ о результатах применения некоторых лекарств для лечения COVID-19.

На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций, Центр им. Гамалеи и Минздрав России объявили о публикации статьи по результатам первого и второго этапов клинических исследований вакцины "Спутник V". Статья опубликована в одном из самых авторитетных медицинских журналов в мире - The Lancet. В ней раскрыты ключевые характеристики препарата.