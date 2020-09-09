В горах Абхазии нашли останки двух советских солдат

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Абхазские и российские поисковики завершили экспедицию на Марухский перевал, где обнаружили останки двоих советских солдат, погибших во время битвы за Кавказ в 1942-1943 годах. Об этом говорится в сообщении Государственного музея боевой славы Абхазии им. В. Ардзинба, опубликованном на официальной странице в Facebook в среду.

"Состоялась четырехдневная Международная военно-историческая поисковая экспедиция "Марух. Высокогорный фронт - 2020", целью которой являлся поиск и последующее захоронение с надлежащими воинскими почестями останков советских солдат и офицеров, павших в боях с немецко-фашистскими войсками в ходе битвы за Кавказ, изучение особенностей расположения частей рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Вермахта на Марухском операционном направлении, а также пополнение музейных фондов новыми артефактами. Участники экспедиции обнаружили на перевале останки двух советских воинов: один из них был найден под большим валуном полностью, а второй - фрагментарно, поскольку находился на поверхности и, скорее всего, был растащен дикими животными", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на каждого из найденных солдат при подъеме была сделана фотофиксация и составлены протоколы эксгумации. Останки павших советских воинов будут временно находиться в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Абхазии, в ближайшее время их торжественно предадут земле. По словам одного из членов экспедиции историка Николая Медвенского, личности красноармейцев установить не представляется возможным, поскольку при них не было найдено ни медальонов, ни подписных артефактов.

Экспедицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организовал музей боевой славы при поддержке министерств обороны и культуры Абхазии, а также Академии наук Абхазии. С российской стороны в ней участвовала член поискового движения России, командир поискового отряда "Батальон" из города Реутова Московской области Юлия Кузнецова.

Битва за Кавказ - крупная оборонительно-наступательная операция советских войск на территории Кавказа и Закавказья.