Акция оппозиции у Красного костела в центре Минска собрала несколько десятков людей

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков людей приняли участие в акции протеста около Красного костела на площади Независимости в центре Минска, передает корреспондент ТАСС.

Первоначально протестующие, в основном женщины, собрались на улице Немига, чтобы выразить протест против ареста члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, правоохранители задержали около 10 человек. Затем участники акции отравились к СИЗО на улице Володарского, где содержится Колесникова. После этого протестующие перебрались к Красному костелу на площади Независимости. К костелу приехали автозаки и люди в масках, одна из демонстранток была задержана.

Помимо этого, прошла акция протеста студентов-медиков около памятника Зубру на проспекте Дзержинского.

Пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич подтвердила ТАСС, что "несколько человек были задержаны в рамках административного процесса за участие в несанкционированной акции".