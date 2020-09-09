В Петербурге и Ленинградской области ожидаются сильный ветер и ливни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди и порывы ветра до 23 м/с ожидаются на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб региональных ГУ МЧС.

"10 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, усиление ветра до 23 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС по Ленинградской области отметили, что сильные дожди и ливни ожидаются в регионе ночью и утром 10 сентября. Порывы ветра в первой половине дня будут достигать 15-20 м/с, а во второй - до 23 м/с в прибрежных районах. На востоке Ленинградской области дожди также ожидаются 11 сентября.