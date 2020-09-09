Группа полицейских вышла на акцию протеста у резиденции президента Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сентября. /ТАСС/. Около 20 правоохранителей проводят в среду акцию протеста у резиденции президента Аргентины с требованием повысить зарплаты полицейских в провинции Буэнос-Айрес. Манифестацию показывает в прямом эфире телеканал Todo Noticias.

Акции протеста в поддержку полицейских проходят и в других городах крупнейшей в стране провинции. Участие в них принимают преимущественно люди в штатском, среди которых много родственников полицейских и стражей порядка в отставке.

Акции протеста с требованием повысить зарплаты полицейских в провинции Буэнос-Айрес начались в понедельник. По словам манифестантов, в настоящее время средняя зарплата стражей порядка в регионе составляет 34 тыс. песо ($455). Полицейские просят повысить ее на более чем 50%, а также разрешить сотрудникам правоохранительных органов создавать профсоюзы, что в настоящее время запрещено.

Протесты начались после того, как на прошлой неделе президент страны Альберто Фернандес и губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф представили план по снижению уровня преступности в регионе, который, в частности, предполагает увеличение штата полицейских.