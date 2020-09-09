Больница имени Семашко в Петербурге возобновит прием пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Городская больница имени Семашко в Пушкине (Санкт-Петербург), которую на время пандемии перепрофилировали для оказания помощи пациентам с коронавирусом, а затем вернули к плановой работе, вновь начнет прием пациентов с коронавирусной инфекцией из за того, что в городе растет число госпитализаций. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Ежедневно увеличивается количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободный коечный фонд для взрослых пациентов сократился до 10%, в связи с чем принято решение о возобновлении приема пациентов с коронавирусом в Городской больнице имени Семашко в Пушкине. При ухудшении эпидемической ситуации перепрофилирование стационаров для оказания помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией будет продолжено", - процитировали в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

В сообщении уточняется, что в стационаре больницы будут перепрофилированы 132 койки. Горбольница имени Семашко в начале августа приступила к плановой деятельности после временного перепрофилирования в инфекционный госпиталь. При этом была сохранена вся необходимая инфраструктура инфекционного стационара.

Сегодня в Санкт-Петербурге в девяти взрослых и в одном детском стационаре развернуты 3 516 коек для инфицированных. Пациентов с коронавирусом принимают Клиническая больница им. С. П. Боткина, Детская больница № 5 им. Н. Ф. Филатова (362 койки), больница Св. Георгия, Городская больница № 20 (стационар и поликлиника), Городская больница № 40 (130 коек), Покровская больница, Александровская больница (286 коек), Мариинская больница (92 койки), Городская больница № 15 (165 коек), Психиатрическая больница № 3 им. Скворцова-Степанова (200 коек).

В течение лета в Санкт-Петербурге число больниц, принимающих зараженных коронавирусом, сократилось с 23 до 10. При этом часть учреждений сохранила частичный прием инфекционных больных.

По последним данным, в Петербурге выявили 38 436 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 26 664 человека, умерли 2 574.