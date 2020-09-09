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Пандемия COVID-19

Reuters: США намерены смягчить меры санитарного контроля для прибывающих из-за границы

По данным агентства, прибывающим международными авиарейсами из Китая, Великобритании, большинства европейских стран, а также Ирана и Бразилии больше не придется проходить расширенный медосмотр

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов намерены смягчить меры санитарного контроля, применяемые в связи с пандемией по отношению к американцам, прибывающим международными авиарейсами из Китая, Великобритании, большинства европейских стран, а также Ирана и Бразилии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники и попавший в его распоряжение документ, подготовленный правительством США.

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По данным Reuters, власти США планируют отменить требование, согласно которому пассажирские самолеты из этих стран могут совершать посадку только в 15 американских аэропортах. Кроме того, их пассажирам больше не придется проходить расширенный медосмотр.

Как отмечает Reuters, эти изменения могут вступить в силу уже в понедельник, однако не исключено, что Вашингтон отложит этот шаг.

Данные меры были введены весной в связи с распространением пандемии.

В начале марта президент США Дональд Трамп ограничил прибытие в страну иностранцев, побывавших в течение 14 дней в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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