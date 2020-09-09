Полпред в ЦФО вручил гранты президента ученым в Брянске за разработки

ТАСС, 9 сентября. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев вручил двум молодым ученым из Брянской области гранты за разработки в области инженерии и информационных технологий, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Не стоит забывать о тех крупных машиностроительных предприятиях, которые расположены и в самом Брянске, и в Клинцах. И это подчеркивает вручение тех грантов, которые мы сегодня [вручили]. Конечно же, очень рассчитываем на то, что полученные результаты работы отразятся на деятельности промышленных предприятий, приведет к созданию новых высокотехнологичных рабочих мест и организации производств, поскольку один из грантов имеет отношение именно к технологическим процессам, другой - к информационному обеспечению деятельности предприятий", - сказал Щеголев журналистам после вручения грантов.

Грант на разработку научных основ проектирования многоцелевых многоканатных систем с интеллектуальным управлением в целях создания мобильных канатных дорог и модернизации систем городского внеуличного транспорта получил профессор кафедры информатики и прикладной математики, проректор по инновационной работе Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского Игорь Лагерев. С помощью разработки в перспективе будут создаваться мобильные канатные дороги и городские пассажирские транспортные системы "Канатное метро".

Декан факультета отраслевой и цифровой экономики Брянского государственного технического университета Валерий Дадыкин получил грант на разработку методического обеспечения и информационно-аналитической системы геолого-экономического районирования, оценки затрат геологоразведочных работ для перевода прогнозного потенциала полезных ископаемых в разведанные запасы в районах нового освоения.