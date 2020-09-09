Пользователи Fortnite не смогут входить в систему через Apple ID

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Компания Epic Games, разработавшая видеоигру Fortnite, объявила, что с 11 сентября пользователи больше не смогут входить в систему с помощью своей личной учетной записи Apple ID. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на ее сайте.

"11 сентября 2020 года Apple лишит пользователей возможности входить в учетную запись Epic Games, используя опцию "войти с помощью Apple". Если вы пользовались опцией "войти с помощью Apple", вам необходимо как можно скорее обновить адрес электронной почты и пароль для учетной записи Epic Games, чтобы вы могли входить в нее с 11 сентября 2020 года", - отмечается в заявлении компании.

14 августа стало известно, что Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как те удалили Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Разработчик обвинил компании в монополизации рынка. В свою очередь в начале сентября корпорация Apple предъявила встречные претензии компании Epic Games, обвинив ее в нарушении условий контракта на пользование каталогом цифрового магазина App Store и потребовав возвращения ей средств участников игры, перечисленных в обход встроенных платежных механизмов каталога.

Apple и Google объяснили удаление видеоигры из своих магазинов тем, что обновленная версия Fortnite, вышедшая 13 августа, нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платежные механизмы каталогов приложений. 28 сентября состоится заседание суда по вопросу, следует ли Apple восстановить в каталоге своего магазина видеоигру Fortnite до завершения рассмотрения иска Epic Games.

Epic Games была основана в 1991 году программистом Тимом Суини. За это время компания выпустила десятки видеоигр, среди которых Gears of War и Unreal Tournament. Штаб-квартира Epic Games расположена в городе Кэри (штат Северная Каролина).