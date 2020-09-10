Саратовская область завоевала Гран-при фестиваля "Российская студенческая весна"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна - весна Победы" - совместный проект платформы "Россия - страна возможностей" и Российского союза молодежи, в котором приняли участие более двух тысяч человек, завершился в среду в Ростове-на-Дону победой делегации из Саратовской области, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии закрытия фестиваля.

Завершающее мероприятие прошло на стадионе "Ростов-арена". В ходе мероприятия к участникам фестиваля обратился генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Отдельно хочется отметить то мастерство, с которым выступали участники и, конечно же, креатив и талант каждого. В этом году лауреатом творческих направлений "Студвесны" стал 271 конкурсный номер. И хочется особенно отметить исполнителей и творческие коллективы, которые смогли получить Гран-при фестиваля и стали лучшими в рамках целого направления", - сказал он.

По данным организаторов, в этом году участниками фестиваля стали победители региональных отборочных этапов, 55 победителей "Студвесны.онлайн" и победители фестиваля прошлого года. Конкурсанты состязались в девяти направлениях, в каждом из которых было несколько номинаций. Впервые в программу "Студенческой весны" включено направление "Мода" - его участники представили презентации собственных коллекций одежды. Также на фестивале были представлены танцевальное и театральное направления, оригинальный жанр (авторское театрализованное представление), журналистика, видео, а также шоу-программа региона.

В рамках фестиваля был составлен рейтинг творческих организаций, по замыслу которого один из субъектов РФ должен стать "Самым творческим регионом" страны. В этом году номинацию получила Саратовская область.

О фестивале

"Российская студенческая весна" проходит в России с 1992 года. В 2020 году фестиваль планировалось провести в Ростове-на-Дону 20-25 мая, но из-за пандемии его решено было перенести на начало сентября, а число участников сократить с 2,5 тыс. до 2 тыс. человек.