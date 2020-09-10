В ВОЗ подтвердили курс на полный отказ от трансжиров к 2023 году

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году. Это подтвердил в распространенном в среду в Женеве заявлении ее генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Наша цель по устранению трансжиров к 2023 году не должна быть отсрочена", - отметил он. "В то время, когда весь мир борется с пандемией заболевания COVID-19, мы должны приложить все силы для защиты здоровья людей. Это включает в себя принятие всех возможных мер по предотвращению неинфекционных заболеваний", - отметил он.

В распространенном в Женеве докладе ВОЗ напоминает, что "потребление производимых промышленностью трансжиров становится ежегодно, согласно оценкам, причиной смерти около 500 тысяч человек вследствие сердечно-сосудистых заболеваний". Поэтому в организации позитивно оценивают тот факт, что 58 государств "приняли законы, которые к концу 2021 года защитят от этих вредных субстанций 3,2 млрд людей". В то же время более 100 странам все еще нужно предпринять шаги для устранения трансжиров из продуктов.

Подчеркивается, что сейчас на 15 стран мира приходится две трети случаев смерти, связанных с употреблением в пищу трансжиров. При этом четыре страны их этой группы - Канада, Латвия, Словения и США - выполнили рекомендации ВОЗ в сфере питания - либо введя ограничение в 2% для трансжиров в общем объеме жиров, используемых в продуктах, либо частично запретив использование гидрогенизированных жиров. Однако 11 странам (Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Египет, Индия, Иран, Мексика, Непал, Пакистан, Республика Корея и Эквадор) "все еще нужно принять срочные действия", констатируют в организации.

В этой связи ВОЗ обращает внимание на тот факт, что шаги по уменьшению использования трансжиров были приняты в основном в странах с высокими доходами на душу населения. Ни одно из государств с низкими доходами пока этого не сделало.

ВОЗ представила в июне 2018 года проект REPLACE, нацеленный на поэтапное исключение трансжирных кислот промышленного производства из пищевых продуктов во всем мире. Промышленно производимые трансжиры содержатся, в частности, в маргарине, топленом масле "гхи" и нередко присутствуют в легких готовых закусках, выпечке и жареных изделиях. Они часто используются при производстве продуктов, поскольку отличаются от других жиров более длительным сроком хранения. В ВОЗ считают, что трансжиры можно заменить на более здоровые альтернативы без ущерба для вкуса или стоимости продуктов.