В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль "Российская студенческая весна - 2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Нижний Новгород станет местом проведения фестиваля "Российская студенческая весна" в 2021 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области - министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на церемонии закрытия фестиваля "Российская студенческая весна - весна Победы"

"[Местом проведения следующего фестиваля станет] Нижний Новгород, в следующем году нам 800 лет! Приезжайте, будет лучшая студенческая весна!" - сказал он.

Фестиваль "Российская студенческая весна" проходит на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя 80 региональных, десять всероссийских и четыре международных мероприятия. Ежегодно в программе участвуют около 1 500 000 студентов, представляющих более 1 200 российских образовательных организаций. В 2019 году мероприятия программы вошли в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Российская студенческая весна" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".