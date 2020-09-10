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Пандемия COVID-19

Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 900 тыс.

На первом месте по числу умерших находятся США, на втором и третьем местах - Бразилия и Индия, сообщает Университет Джонса Хопкинса
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© AP Photo/Jorge Saenz

ТАСС, 10 сентября. Число умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире в четверг превысило 900 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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На первом месте по числу умерших находятся США - 190 649 летальных исходов. На втором и третьем местах - Бразилия (127 464) и Индия (73 890).

Всего, согласно информации университета, коронавирусом в мире заразились более 27 млн человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 1 млн случаев заражения, выздоровели 856 458 человек, умерли 18 135.

Теги
БразилияСШАИндияРоссияПандемия COVID-19
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