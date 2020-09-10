В большинстве районов Чукотки началось вакцинирование от гриппа

ТАСС, 10 сентября. На Чукотке началось вакцинирование от гриппа, в округ доставили около 12 тыс. взрослых доз вакцины, сообщили ТАСС в четверг в департаменте здравоохранения Чукотского АО.

"Округ получил первую партию вакцины от гриппа, вакцинирование взрослого населения уже началось. Детей будем прививать чуть позже, организованными группами. Всего на полуостров доставлено около 12 тыс. доз вакцины, поставки еще ожидаются", - уточнил собеседник агентства.

Уточняется, что случаев гриппа по Чукотскому АО за август - сентябрь диагностировано не было. Со следующей недели вакцинирование от гриппа населения начнется и в самых удаленных населенных пунктах округа.