В Приморье уровень воды в реке Раздольной поднялся на три метра

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Высота подъема уровня воды в реке Раздольной в нескольких районах Приморского края после тайфуна "Хайшэнь" составила три метра с достижением отметок опасного явления, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Начался активный спад воды.

"По основному течению реки Раздольной на приграничной территории в Октябрьском районе подъем уровня воды за паводок составил три метра. Вчера, 9 сентября, наблюдалось прохождение максимальных уровней паводка, при этом уровни достигли отметок опасного гидрологического явления со значительным подтоплением прилегающих территорий. В Уссурийском районе на реке Раздольной продолжается подъем уровня воды, общий подъем за поводок составляет три метра. Сегодня утром уровни воды достигли категории опасного гидрологического явления", - сообщили в ведомстве.

Также на 2,9 м поднялась вода в Раздольной на территории Надеждинского района края, здесь уровни воды находятся на отметке неблагоприятного явления. Прохождение максимальных уровней паводка на реке, по прогнозу гидрологов, ожидается 10-11 сентября, после чего начнется интенсивный спад воды. На остальных реках края максимальные уровни паводка прошли раньше.

Проливные дожди, которые спровоцировал прошедший над Приморским краем тайфун "Хайшэнь", привели к переливам на дорогах в нескольких районах. Отрезанными от дорожного сообщения вечером в среду оставались семь населенных пунктов в Уссурийском городском округе и Ханкайском районе. Также часть дорог недоступна в Пограничном, Хасанском и Партизанском районе, но там до всех населенных пунктов есть альтернативный проезд. Подтоплений жилых домов до настоящего момента не зафиксировано.

Ослабевший до циклона тайфун "Хайшэнь" в ночь на вторник принес в Приморский край от 20 до 90 мм осадков, в некоторых районах их выпало больше месячной нормы. Сейчас вихрь ушел в сторону КНР. Тем не менее из-за сильных дождей синоптики прогнозировали опасное повышение уровней воды в реках в Уссурийском и Ханкайском районах.

Это уже второй тайфун, который влияет на погоду в Приморском крае за последние две недели. На прошлой неделе тайфун "Майсак" принес в регион ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. В результате три человека погибли, 55 пострадали. В разные моменты без электричества из-за аварий оставались до 100 тыс. потребителей в регионе. Режим ЧС после двух прошедших через Приморье тайфунов был объявлен в Пограничном, Надеждинском, Шкотовском, Ханкайском и Хасанском районах, а также в 14 селах Уссурийского городского округа.