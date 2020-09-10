Выдача камчатских социальных карт началась на полуострове

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Житель блокадного Ленинграда Рэм Ляндзберг стал первым получателем камчатской социальной карты, которая дает право на покупку продуктов со скидкой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Камчатская социальная карта - это банковская карта платежной системы "Мир", по которой камчатцы на первом этапе смогут купить со скидкой продукты питания. В дальнейшем проект станет многофункциональным: жители региона смогут воспользоваться ей при оплате проезда на общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, при банковских операциях и так далее. Аналогичные проекты успешно реализуются в Москве, Санкт-Петербурге, Приморском крае, проект на Камчатке реализован по поручению врио главы региона Владимира Солодова.

"Проект "Камчатская социальная карта" касается категории жителей блокадного Ленинграда, ветеранов войны. Этот проект сегодня мы реализуем с целым рядом камчатских банков и предприятий. Также мы имеем ряд заявок как со стороны банков, так и со стороны других хозяйствующих субъектов, предприятий торговли, продающих в том числе и непродовольственные товары", - цитирует пресс-служба врио заместителя председателя правительства региона Дмитрия Коростелeва.

Уточняется, что первым получателям карты стал житель блокадного Ленинграда Рэм Ляндзберг. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает работать - преподает химию в Камчатском государственном техническом университете. "За мои 52 года, что я живу на Камчатке, и за то, что все время преподаю в одном и том же учебном заведении, надеюсь, что я в какой-то степени, наверное, это заслужил", - сказал Ляндзберг.