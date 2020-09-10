"Известия": в России подготовят рекомендации по режиму работы врачей в "красной зоне"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В России подготовят новые рекомендации по времени нахождения в "красной зоне" медицинского персонала, работающего с пациентами с коронавирусом. Так, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подготовило техническое задание по разработке специальной системы, где будет отражена информация о работе и отдыхе медперсонала в условиях пандемии, сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в этой системе будет собрана информация о производственной нагрузке медицинского персонала, количестве рабочих смен, суммарном количестве часов, проведенных в "красной зоне", и суммарном количестве часов отдыха. Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала и минимизации рисков для работающих в "красной зоне". По данным газеты, такая разработка обойдется федеральному бюджету в 4 млн рублей и будет завершена к концу года.

В ведомстве отметили, что человек с течением времени может пренебрегать мерами безопасности. Поэтому необходимо понять, когда появляются утомление, эмоциональное выгорание, а затем выявить суммарную, недельную и суточную нагрузку. После такого анализа будут разрабатываться рекомендации по срокам ротации и по количеству смен у врачей.

Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников рассказал газете о необходимости таких рекомендаций, отметив, что в начале пандемии администрации больниц столкнулись с трудностями по работе врачей в "красной зоне". "Многих врачей заставляли находиться в "красной зоне" до 16 часов. Нам известны такие случаи. 12-часовой [рабочий] день был распространенным явлением. Без еды и туалета врачи могли находиться в "красной зоне" от 6 до 8 часов. Это не норма, это грубое нарушение", - считает он.

"Рабочий день в "красной зоне" должен быть не более 36 часов в неделю", - отмечает председатель профсоюза.