Приморский океанариум открылся для посетителей после пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Приморский океанариум в четверг возобновил работу для посетителей, первые гости вошли в экспозиционные залы в 10:00 (03:00 мск). В пресс-службе учреждения ТАСС сообщили, что в учреждении действуют временные правила для обеспечения санитарной безопасности гостей и сотрудников, а количество людей, которые могут одновременно находиться в экспозиционных залах, не должно быть более 500.

"Сегодня утром океанариум открылся. К нам пришли первые гости, среди которых много детей с родителями. В день океанариум будет принимать не более 700 посетителей, а вход в экспозиционные залы разбит на двухчасовые интервалы", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в прошлые годы посетителями учреждения в сентябре ежедневно становились от 3 до 5 тыс. человек.

В океанариуме отметили, что большая часть посетителей покупает билеты через онлайн-сервис на сайте учреждения. Это позволяет гостям заранее планировать время посещения и не ждать подолгу начала нового сеанса для входа в экспозиционные залы.

Демонстрация навыков морских млекопитающих в дельфинарии пока не проводится. Посещение океанариума возможно только в защитных масках. На входе смотрители измеряют температуру у всех гостей учреждения. На некоторых участках экспозиции сотрудники нанесли разметку, которая поможет гостям соблюдать социальную дистанцию. Бесплатные групповые экскурсии проводятся для ограниченного количества посетителей, в одной группе может быть не более пяти человек.

Территория и экспозиционный корпус Приморского океанариума были закрыты для посещения с 21 марта. За это время в учреждении создали новую экспозицию, где посетители могут увидеть раков-отшельников, пятиугольных волосатых крабов, темных и восточных окуней, морских гребешков через прозрачный купол на дне аквариума.