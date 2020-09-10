В Дулуте прошел День ладьи, посвященный экипажу российского судна "Пилигрим"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Власти американского города Дулут (штат Миннесота) провозгласили 9 сентября Днем ладьи - в честь совершающего кругосветное путешествие экипажа созданной в России по чертежам XVIII века поморской ладьи "Пилигрим". Соответствующее заявление мэра Эмили Ларсон опубликовало в среду на своей странице в Twitter российское посольство в США.

31 августа ладья "Пилигрим" прибыла в Дулут - побратим Петрозаводска, где это судно было построено. В своем заявлении мэр подчеркнула, что оба города связывает давняя дружба.

"Смелое кругосветное морское плавание капитана [судна] Сергея Синельника и его команды, начавшееся в Петрозаводске, находится в самом разгаре", - говорится в заявлении Ларсон. По ее словам, капитан и экипаж "Пилигрима" "тронули тысячи жителей города Дулут работой со СМИ и экскурсиями на ладью, выступая высоко ценимыми послами глобального взаимопонимания и солидарности".

Как сообщил ранее ТАСС Синельник, в Дулуте ладью приняли очень тепло. По его словам, "Пилигрим" планируется оставить там на зиму вплоть до открытия навигации в начале мая. В следующем году экипаж намерен "перебросить ладью до реки Снейк, спуститься по ней до ее слияния с рекой Колумбия, а затем по Колумбии дойти до тихоокеанского побережья". "Далее мы могли бы двинуться вдоль побережья Аляски", - рассказал капитан.

В июле нынешнего года "Пилигрим" поднялся по реке Гудзон до столицы штата Нью-Йорк - города Олбани, а затем по шлюзам канала Эри прошел к Великим озерам. Отправной точкой маршрута был Петрозаводск: в этом северном российском городе экспедиция стартовала 22 июля 2017 года. Ладья побывала в Финляндии, приняла участие в морских фестивалях в Дании, Бельгии и Франции, перезимовала в Германии, затем вдоль побережья Испании и Португалии дошла до Канарских островов, а в феврале 2019 года пересекла Атлантику и совершила заходы в несколько портов на атлантическом побережье США.