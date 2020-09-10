На Камчатке построили первые площадки в рамках губернаторского проекта "Город для жизни"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство первых двух площадок - детской и спортивной - в рамках губернаторского проекта "Город для жизни" завершилось в Петропавловске-Камчатском. Всего в рамках инициативы врио главы региона Владимира Солодова на полуострове благоустроят 50 зон отдыха горожан, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Проект "Город для жизни" запустили к 280-летию Петропавловска-Камчатского. Помимо оборудования спортивных объектов и игровых площадок, запланированы благоустройство дворов, асфальтирование межквартальных проездов, приведение в порядок территорий вокруг учреждений здравоохранения.

"Очень рад сегодня открывать первый детский городок и первую спортивную площадку. Уверен, что это станет традицией. Часто открывать такие площадки - это то, что нужно нашему городу, для того, чтобы он стал в полном смысле слова городом для жизни. Моя задача - слышать вас, учитывать ваше мнение. Вы знаете, что уже в эти выходные будет голосование за то, где еще появятся детские площадки. В следующем году их появится не менее 50, а это значит, что город станет более красивым, более удобным и приспособленным для детей", - цитирует пресс-служба Владимира Солодова.

Руководитель клуба активных мам Камчатки Валерия Толмачева рассказала ТАСС, что отсутствие зон для семейного отдыха на полуострове - многолетняя проблема. "Благоустроенных, современных и безопасных детских площадок в городе, действительно, не хватает. Если в ближайшем будущем появятся еще 50, это существенно разнообразит досуг малышей и подростков Камчатки", - поделилась мнением Толмачева.