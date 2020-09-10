В Петропавловске-Камчатском открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации от гриппа начали работать в Петропавловске-Камчатском, сообщили ТАСС в краевом правительстве в четверг.

"Мобильные пункты на базе автомобилей будут работать 10 и 11 сентября у входа в городской продуктовый рынок и в ТРЦ в крупном районе Петропавловска-Камчатского. Привиться могут все желающие, при себе необходимо иметь только паспорт", - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что вакцинация против гриппа уже активно идет во всех учреждениях здравоохранения Камчатского края. В прививочный кабинет по месту жительства необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.