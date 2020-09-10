Российский этнографический музей запустил для посетителей виртуальные экспедиции

УЛЬЯНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Посетители Российского этнографического музея в условиях пандемии могут воспользоваться программой "Экспедиция в музей", которая предполагает прохождение виртуальных квестов вместо традиционных экспедиций. Об этом сообщила ТАСС директор музея Юлия Купина, которая в четверг примет участие в дискуссии в рамках проекта "Культура 2.0" в Ульяновске.

"В этом году запланированные полевые исследования не состоялись. Но мы организовали программу для посетителей, которую назвали "Экспедиция в музей", в ней учтены все ограничения по поведению посетителей в музее, но сохраняется дух открытий и приключений", - сказала собеседница агентства.

Программа предполагает маршрутные листы с вопросами, на которые предлагается несколько вариантов ответа. Проверить их правильность можно по отдельным листам с ответами. В помощь для прохождения тура предлагается бесплатный аудиогид, который можно установить с помощью специального мобильного приложения.

Купина отметила, что музей ежегодно проводит экспедиции на Русский Север, в Коми, Ленинградскую область и Карелию, Чукотку, Среднюю Азию и Кавказ, Молдавию, в регионы Поволжья. "Часто такие экспедиции проводятся в сотрудничестве с местными музеями, у которых мы многому учимся", - пояснила руководитель музея.

В следующем году (в зависимости от финансовых возможностей) планируется совершить экспедиции в Карелию, Ленинградскую область, регионы Русского Севера, Киргизии, Закавказья. "За последние годы в собрание музея поступило более 300-400 предметов из полевых сборов ежегодно. Коллекции приобретаются также за счет даров", - уточнила Купина.

Дискуссии проекта "Культура 2.0" в Ульяновске проходят в рамках образовательного блока программы IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который намечен на 12-14 ноября. ТАСС выступает генеральным информационным партнером IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.