В Крыму планируют почти вдвое увеличить добычу воды для снабжения Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют почти в два раза увеличить объем добываемых подземных вод для решения проблемы снабжения жителей Симферополя, сообщил ТАСС в четверг председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"С целью снижения дефицита воды питьевого качества для водоснабжения города были использованы ресурсы подземных вод Ивановского и Вилинского водозаборов в объеме порядка 40 тыс. кубометров в сутки. Для увеличения водоснабжения города до 70 тыс. кубометров мы планируем задействовать подземные воды еще двух водозаборов в Симферопольском районе", - сообщил Гоцанюк.

По его словам, Бештерек-Зуйский водозабор обеспечит подачу в Симферополь подземных вод в объеме 22 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, сейчас реализуется проект по подключению четырех скважин в магистральный водовод Жаворонки - Севастополь, которые обеспечат водоотбор в объеме 8 тыс. кубометров в сутки.

Гоцанюк напомнил, что Симферополь исторически обеспечивается водой за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского. Вопрос использования подземных вод для водоснабжения города возник только по причине значительного уменьшения притока воды в водохранилища и был организован только в этом году.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода сейчас подается по часам утром и вечером. На третьем этапе введения ограничений потребление воды снизилось до 100 тыс. кубометров в сутки. При этом до начала экономии оно составляло 160 тыс. кубометров в сутки.

По данным Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, наполняемость водохранилищ, питающих водой Симферополь, составляет 17,5% - Симферопольского, 40,1% - Аянского, 17,9% - Партизанского. Исходя из этого, запасов воды хватит в Симферопольском на 57 дней, в Аянском - на 43 дня и в Партизанском - на 83 дня.

Проблема водоснабжения

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.