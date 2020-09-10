На ВДНХ восстановили исторический фронтон главного входа павильона № 30

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. На ВДНХ завершились работы по воссозданию исторического фронтона главного входа в рамках ремонта павильона № 30 "Микробиологическая промышленность" (бывший "Масличные культуры"), сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30, главная задача - максимально вернуть зданию исторический облик. Одна из изюминок павильона - красивый деревянный резной фронтон с изображением цветов подсолнуха, маков, клещевины и других масличных растений - украшает портик главного входа. По старым чертежам и фотографиям удалось воссоздать его в первоначальном облике", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра также сообщил, что к началу реставрации на фронтоне имелись утраты - отсутствовали лепестки цветов, бутоны, листья и их отдельные фрагменты. Частично не было старого защитного покрытия, дерево стало рассыхаться, появились трещины.

"Все работы по реставрации велись резчиками непосредственно на объекте, включая воссоздание утраченных фрагментов. Вначале фронтон очистили от многочисленных слоев покрасок и лака, затем на месте утрат и трещин установили вставки из ольхи. Все крупные элементы - лепестки, части листьев и стволов - восстанавливали по аналогии с теми, которые сохранились. Утраченный растительный узор вырезали по архивным чертежам на основании фото", - сказал он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после завершения ремонта в павильоне № 30 создадут универсальное выставочное пространство. Окончание работ запланировано на следующий год.