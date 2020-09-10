Ленобласть к 2022 году разработает региональный стандарт организации питания школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют к 2022 году разработать стандарт организации горячего питания для школьников, который в дальнейшем могут использовать и в других регионах страны, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"В соответствии с дорожной картой по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях Ленинградской области, утвержденной заместителем председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам, региональный стандарт по обеспечению горячим питанием обучающихся начальных классов должен быть разработан к началу 2022 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым пояснил, что в стандартах планируется оформить требования к кухонному оборудованию и его работе, итоговому меню, продуктам питания, а также внешнему виду блюд. Кравцов одобрил эту идею и допустил возможность, что в дальнейшем этот стандарт предложат для использования в других регионах страны.

Президент России Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.