Роскачество проверило приложения для родительского контроля

"Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества проверили наиболее популярные мобильные приложения родительского контроля для платформ iOS и Android (всего 15 приложений) и выяснили, насколько они функциональные, качественные и безопасные, "вне конкурса" были проанализированы возможности встроенного родительского контроля iOS. Кроме того, юристы АНО "ПравоРоботов" изучили политики конфиденциальности сервисов на соответствие 152-ФЗ и выделили как негативные, так и положительные аспекты, на которые пользователям стоит обратить внимание", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Роскачество проверило наиболее популярные приложения для родительского контроля для iOS и Android и выяснило, насколько они безопасны. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в исследование вошли приложения, имеющие как минимум функции веб-фильтрации и установки лимитов на использование смартфона, доступные всем пользователям (а не клиенту определенного оператора или стороннего сервиса), популярные в российском сегменте магазинов приложений App Store и Google Play. По результатам проверки цифровых продуктов данной категории, 11 из 15 исследованных приложений перешагнули отметку в 3,5 балла, что является хорошим показателем. Приложения, которые не рекомендуются для использования, отсутствуют.

"По результатам тестирования наиболее функциональные приложения - Kaspersky Safe Kids, Safe Lagoon, ESET на Android, Kaspersky Safe Kids, Kidslox на iOS. Наилучшие результаты по проверке блокировок показали - Kaspersky Safe Kids, Norton Family, Kroha на Android и Safe Family, Kaspersky Safe Kids и Norton Family на iOS. Наиболее удобные на Android - Kidslox, Kaspersky Safe Kids и Google Family Link, на iOS - Kidslox и Kaspersky Safe Kids. Наиболее безопасные (с точки зрения информационной безопасности) на Android - Kaspersky Safe Kids и Norton Family, на iOS - Kaspersky Safe Kids, Norton Family и Safe Family.

Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения Kaspersky, ESET и McAfee (Safe Family) на Android и Kaspersky, McAfee (Safe Family) и Norton на iOS", - пояснили в компании.

Испытания проводились по 131 критерию. Помимо этого эксперты проанализировали 1154 отзыва в App Store и Google Play к приложениям родительского контроля, а также провели глубинные интервью с родителями-активными пользователями таких сервисов. Стоимость ежемесячной подписки у исследованных приложений не связана с количеством функций и сильно различается, составляя от 99 рублей/месяц (ESET) до 510 рублей/месяц (Screen Time).

Помимо анализа функциональных возможностей эксперты оценили, насколько хорошо приложения справляются с ограничением поисковой выдачи, блокировкой других приложений, и насколько эффективно оно препятствует своему удалению со стороны ребенка. Для этого был сформирован "черный список" из 200 сайтов различной тематики, не предназначенной для детей и только только три сервиса показали хорошие результаты блокировки по всем категориям сайтов: это Kaspersky Safe Kids, Safe Family от McAfee и Norton Family на iOS и Android.

В плане шифрования передачи данных все приложения показали себя надежными и заслужили высший балл. Screen Time, Safe Family и Norton Family на iOS и Screen Time на Android не демонстрируют ребенку оповещение, что за ним следит программа, что является не очень хорошей практикой и может использоваться по отношению не только к детям, но и взрослым людям для шпионажа.

Что беспокоит родителей

В августе 2020 года Роскачеством совместно с компанией OMI (Online Market Intelligence) было проведено социологическое исследование, в ходе которого были опрошены родители детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Согласно мнению 879 родителей, основными опасностями и угрозами для детей в интернете является контент, связанный с насилием и жестокостью (90%); общение с незнакомцами (89%); опасные группы в социальных сетях (89%); информация, связанная с употреблением наркотиков (86%) и порнографический контент (84%). От данного контента большинство родителей хотели бы уберечь своих детей, именно поэтому они прибегают к приложениям родительского контроля. Примерно половина текущих пользователей приложения родительского контроля считает, что их дети отнеслись нейтрально к установке такого приложения (53%), тогда как негативно отнеслось 9% детей опрошенных родителей.