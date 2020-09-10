В ООН считают, что коронавирус поставил под угрозу прогресс в охране здоровья детей

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбои в работе систем здравоохранения, связанные с пандемией COVID-19, ставят под угрозу достигнутый за последние десятилетия прогресс в снижении детской смертности. Об этом говорится в обнародованном докладе, подготовленном рядом подразделений ООН и Всемирным банком.

"Число случаев смерти детей в возрасте до пяти лет уменьшилось в мире до 5,2 млн в 2019 году с 12,5 млн в 1990 году, - отмечают эксперты. - Однако затем COVID-19 привел к крупным сбоям в работе служб здравоохранения, что может свести на нет с трудом достигнутый в течение десятилетий прогресс". Пандемия, в частности, негативно сказалась на проведении регулярных медицинских осмотров, вакцинации, а также на лечении в пренатальный и постнатальный периоды. Среди причин, как отмечают авторы доклада, - нехватка ресурсов и трудности, связанные с опасениями населения перед заражением коронавирусом.

Проведенное ранее Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 77 странах исследование показало, что в 68% из них пандемия затронула процедуру организации регулярных медосмотров детей и сказалась на работе служб иммунизации. В 63% государств возникли сбои в работе служб пренатальной помощи, в 59% - постнатальной.

Согласно исследованию, проведенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 105 государствах, 52% стран сообщили о сбоях в работе служб помощи больным детям, в 51% государств с трудностями столкнулись службы борьбы с недоеданием. Работа здравоохранения на этих направлениях исключительно важна для снижения смертности среди новорожденных младенцев и матерей, пояснили эксперты.

Проблемы, возникающие в работе служб охраны здоровья детей в период пандемии, чаще всего обусловлены "стремлением родителей избегать посещения медицинских центров со своими отпрысками из-за страха перед инфекцией, ограничениями в работе транспорта, сокращением числа медицинских работников вследствие нехватки защитных средств от коронавируса, а также возросшими финансовыми трудностями", - говорится в докладе. Среди особенно сильно пострадавших в этом отношении стран в ООН назвали Афганистан, Боливию, Йемен, Камерун, Ливию, Мадагаскар, Пакистан, Судан и Центральноафриканскую Республику. В семи из этих девяти государств в 2019 году была зарегистрирована высокая детская смертность в возрасте до пяти лет - более 50 случаев на 1000 детей, родившихся живыми.

Призыв главы ВОЗ

В докладе отмечается, что в 2019 году каждые 13 секунд в мире умирал новорожденный ребенок. На неонатальный период приходилось 47% всех случаев с летальным исходом среди детей до пяти лет. "Вследствие серьезных сбоев в оказании основных услуг здравоохранения новорожденные дети могут подвергаться более высокому риску смерти", - констатировали эксперты. Они ссылаются на исследование Университета Джонса Хопкинса, по оценкам которого во время пандемии в мире могут умереть дополнительно около шести тысяч детей.

"То, что сегодня больше детей, чем когда-либо прежде, доживают до своего первого года, является важной вехой, свидетельствующей о том, чего можно достичь, когда мир уделяет центральное внимание здоровью и благополучию", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Нельзя допустить, чтобы пандемия COVID-19 "повернула вспять замечательный прогресс для наших детей и будущих поколений", - отметил он. Гебрейесус призвал к "продолжению инвестирования в создание более прочных и гибких систем здравоохранения".