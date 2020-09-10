"ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки до 128 участников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Вконтакте" запустила групповые видеозвонки, к которым могут присоединиться до 128 человек. Среди участников такого общения могут быть даже не зарегистрированные в соцсети пользователи, сообщили в компании.

"ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга. Здесь бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве - смартфоне или ноутбуке, причем устанавливать дополнительные приложения не придется", - говорится в сообщении.

Ссылкой с приглашением в звонок можно поделиться за пределами соцсети. То есть если у собеседника нет профиля в соцсети или он не хочет демонстрировать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать свое имя.

Человек, который говорит, определяется автоматически - участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Создатель может легко управлять звонком: добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны. Каждому в разговоре доступна демонстрация экрана, а также возможность "поднять руку", чтобы ему передали слово. Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или он начал говорить, забыв включить микрофон.

Чтобы обмениваться файлами или фиксировать ход встречи, предусмотрен чат, в который автоматически добавляются все собеседники. Переписка сохранится и после звонка: все материалы и сообщения останутся доступны, а обсуждение можно будет продолжать в любое время. Еще одна новинка - виртуальные AR-фоны с технологией 360 градусов, которые доступны при общении с помощью мобильного приложения VK. Собеседники могут выбрать как брендированные фоны "ВКонтакте", так и другие изображения: Луны, Китайской стены, египетских пирамид, Лондона, Нью-Йорка, Сиднея и необитаемых островов.

По словам директора по продукту "ВКонтакте" Марины Красновой, на конец второго квартала 2020 года количество звонков "ВКонтакте" выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.