В Самаре восстановят жилой дом, где обрушилась стена

ТАСС, 10 сентября. Жилой дом в Самаре 1900 года постройки, где ранее обрушилась несущая стена, решено восстанавливать, сообщает в четверг администрация города.

5 сентября произошло обрушение несущей стены над входом в подвал трехэтажного двухподъездного дома на девять квартир в Самаре. В доме, где зарегистрировано 50 жильцов, никто не пострадал. По данным администрации, угроза дальнейшего обрушения дома сохраняется, все жильцы покинули квартиры. Дом не был аварийным.

"Здание, которое является памятником архитектуры федерального значения, будет восстановлено", - говорится в сообщении и отмечается, что специалисты проводят работы по предотвращению дальнейших разрушений по фундаменту.

По информации пресс-службы, предварительное обследование уже проведено. "В этом году планируем усилить фундамент в части, где идет разрушение, и усилить канализационную линию. Это позволит в дальнейшем восстанавливать дом. К пятнице с органом охраны будет согласован проект по аварийно-восстановительным работам, до 20 сентября - раздел по консервации данной части дома на зимний период", - цитирует пресс-служба руководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олега Ивахина.

В настоящий момент жителям пострадавших домов предложено жилье в маневренном фонде. По данным администрации, в пятницу жители в сопровождении сотрудников МЧС смогут зайти в свои квартиры и забрать ценные вещи. "Жителям оказывается помощь в предоставлении транспорта и вещей первой необходимости. Уже к концу недели на счета граждан поступит материальная помощь", - отмечает пресс-служба.

Согласно опубликованному на сайте правительства Самарской области списку объектов культурного наследия, дом на Галактионовской, 153, является памятником архитектуры. В списке дом указан как "Дом Кондрата Мартыновича Зорга, 1910-1911 гг.".