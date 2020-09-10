Удмуртия получит дополнительно 848 млн рублей для выплат на детей от трех до семи лет

ИЖЕВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Удмуртия получит из федерального бюджета дополнительно 848 млн рублей на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, сообщила в четверг ТАСС министр социальной политики и труда региона Татьяна Чуракова.

"Правительство России дополнительно выделило республике из Резервного фонда 848 млн рублей на софинансирование ежемесячной выплаты. Деньги из федерального бюджета в Удмуртию поступят в самое ближайшее время. Дополнительное увеличение бюджетных средств вызвано ростом числа заявителей. Выплаты обязательно будут произведены всем семьям с детьми, имеющим право, в этом месяце", - сказала Чуракова.

По ее словам, размер пособия в республике составляет 4,9 тыс. рублей. Выплаты получают малообеспеченные семьи, чей доход на члена семьи не превышает 9,9 тыс. рублей.

"В настоящее время право на выплату имеют около 31 тыс. семей на 45,5 тыс. детей. На эти цели уже израсходовано порядка 1,5 млрд рублей бюджетных средств", - добавила министр.

Ранее первый заместитель министра социальной политики и труда региона Ольга Лубнина сообщала ТАСС, что изначально предполагалось распространить выплаты на 24 тыс. получателей, однако в связи с пандемией уровень доходов части граждан сократился и число жителей региона, имеющих возможность получить меру поддержки, увеличилось.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах с 1 января 2020 года на детей в возрасте с трех до семи лет. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребенка смогут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.