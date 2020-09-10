В Крыму в 2022 году достроят более 20 детских садов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство более 20 детских садов в Крыму, остановленное в прошлые годы из-за недобросовестных подрядчиков, завершат в 2022 году, сообщил журналистам министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов.

"На сегодня уже определены проектировщики, выполняется обследование данных детских садов, а также проводится корректировка проектной документации. Во втором полугодии 2021 года строительство более 20 дошкольных учреждений будет возобновлено. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2022 году", - сказал Храмов.

Он пояснил, что речь идет о брошенных стройках детских садов, контракты по которым были расторгнуты, при этом подрядчики не вернули авансы, сейчас в судах ведутся разбирательства с ними. "В этом году нам уже повторно доведены средства, украденные этими подрядчиками", - пояснил Храмов.

До конца 2020 года в Крыму введут в эксплуатацию девять детских садов, пять по нацпроекту "Демография" и четыре по федеральной целевой программе развития полуострова, отметил Храмов.

Глава Крыма Сергей Аксенов 2 сентября сообщал, что очередь в детские сады в регионе ликвидируют к 2023 году. Для этого планируется реконструировать, провести капитальный ремонт и построить более 145 зданий на более 24 тыс. мест. Также будет создано 2,8 тыс. мест в частных учреждениях.