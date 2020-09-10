В Ленобласти создадут особо охраняемую природную территорию в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) будет создана на мысе Кюренниеми в Ленинградской области в 2021 году. Проект осуществляется в рамках конкурса о приграничном сотрудничестве между Россией и Финляндией силами областного отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП), сообщила в четверг ТАСС заместитель председателя областного отделения Наталья Калягина.

"Мы выиграли конкурс международный "Приграничное сотрудничество Россия - Финляндия", и в рамках этого конкурса будет создана одна ООПТ в Кюренниеми. Там будут созданы экотропы достаточно серьезные, многодневные, с возможностью проживания в палатках. Проекта пока нет, но уже есть план, сейчас мы подписываем соглашение как раз, и начало проекта будет с 1 января 2021 года", - сказала она.

В следующем году сотрудники ВООП и волонтеры реализуют еще один проект в рамках конкурса - обустройство экотроп в заказнике "Ястребиное озеро". Там планируется создание полноценного природного парка, в котором туристы смогут останавливаться на ночлег в палатках, а также посещать скалы и пещеры. Заказник площадью 629 га является популярным туристическим местом, здесь проводятся спортивные соревнования.

Ранее в регионе был запущен проект "Тропа 47", которым руководит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Его реализуют различные общественные организации и профильные комитеты. Проект направлен на развитие природного туризма в регионе, уже в этом году планируется открыть порядка 25 туристических троп, а также создать единый информационный портал.

Мыс Кюренниеми находится в Выборгском районе Ленинградской области, вблизи поселка Лужки. С мыса открывается живописный вид на Финский залив, поэтому он пользуется популярностью у туристов, здесь действуют кемпинги.