В Портленде запретили использовать системы распознавания лиц

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Власти города Портленд (штат Орегон) запретили использование технологий распознавания лиц. Как сообщила в среду телекомпания CNN, меру единогласно поддержали члены городского совета.

Запрет немедленно распространяется на все городские департаменты, в том числе на управление полиции. Ранее подобные меры уже были приняты властями Сан-Франциско и Окленда (оба расположены в штате Калифорния), а также Бостона (штат Массачусетс). Однако в Портленде запрет действует также в отношении частного бизнеса: магазины, рестораны и отели должны будут отказаться от систем распознавания лиц с 1 января 2021 года.

"Технологии призваны облегчить жизнь. Государственные и частные учреждения не должны использовать их как оружие против тех самых граждан, которым они служат", - заявил мэр Портленда Тед Уилер. При этом он выразил озабоченность тем, что технологии распознавания лиц применялись в том числе для наблюдения за участниками протестных акций, которые продолжаются в городе уже более 100 дней после смерти в мае от рук полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Правозащитники поддержали решение властей. Так, организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) охарактеризовала данный запрет как "необходимый шаг для соблюдения прав граждан на неприкосновенность их частной жизни". Ранее ACLU неоднократно предупреждала о том, что такие системы порой работают со сбоями, причем особенно часто они случаются при распознавании лиц афроамериканцев.

Вопрос использования систем распознавания лиц в последнее время все чаще обсуждается в западных странах. В январе Еврокомиссия подготовила предложения по введению в ЕС временного запрета на применение подобных технологий в общественных местах. В Брюсселе рассчитывают в скором времени выработать меры, призванные исключить возможные юридические коллизии и потенциальные злоупотребления такими технологиями.