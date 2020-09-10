Коэффициент распространения коронавируса в России держится на отметке 1,02

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг остался на уровне предыдущего дня и составил 1,02. В Москве этот показатель, который накануне был ниже единицы, за сутки вырос на 0,03 до 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Только в трех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже 1. Это Подмосковье (0,96), Красноярский край (0,97) и Иркутская область (0,98). В Свердловской области он равен единице.

Еще в шести субъектах показатель выше этой отметки. Помимо Москвы, это Ханты-Мансийский автономный округ (1,01), Нижегородская и Ростовская области (1,04), Воронежская область (1,07) и Санкт-Петербург (1,09), где последние три дня фиксируется более 200 новых случаев заражения.

Показатель отражает рост заболеваемости в стране в последние дни: начиная с 4 сентября в России выявляют более 5 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась 12-15 августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.