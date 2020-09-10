Минпросвещения запустит канал для жалоб на организацию питания на портале госуслуг

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения России намерено запустить на портале госуслуг специальный канал для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школах. Об этом сообщил в четверг замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур министерства Андрей Родионов на вебинаре "ПРО питание: диалог с Минпросвещения России", организованном ОНФ.

"В планах у нас сейчас запустить прямой, скажем так, канал жалоб по аналогии с тем механизмом, который был реализован уже коллегами при реализации мероприятий, связанных с выплатами медикам, [борющимся с коронавирусом]", - сказал Родионов.

Он пояснил, что на портале госуслуг планируется запустить специальный механизм, который будет доводить все жалобы на организацию питания в школах до Минпросвещения. "Мы будем видеть все эти жалобы", - добавил он.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.