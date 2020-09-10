В Петербурге отменили запрет на прием организованных экскурсионных групп в музеях и парках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга разрешили музеям и паркам возобновить работу с турфирмами и принимать организованные экскурсионные группы. Соответствующие изменения внесены в действующий стандарт безопасной деятельности музеев и парков, сообщается в четверг на странице комитета по культуре во "ВКонтакте".

"Продолжается планомерное снятие ограничений деятельности учреждений культуры. В музеи и парки возвращаются организованные экскурсионные группы, отменен запрет на работу с турфирмами", - говорится в сообщении.

Городские музеи и выставочные площадки возобновили свою работу с 6 июля с соблюдением санитарных предписаний. Так, маршрутизация при их посещении должна исключать встречные потоки посетителей и обеспечивать раздельные вход в здание и выход из него. Использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, в соответствии с которым с 12 сентября в городе возобновляется работа театров, кинотеатров, иных организаций исполнительских искусств. Кроме того, в библиотеки можно будет попасть без предварительной записи. Допуск на площадки будет осуществляться при наличии средств индивидуальной защиты. Продажа билетов будет организована с учетом соблюдения социальной дистанции, а рассадка в зале - с дистанцией в одно место для индивидуальных посетителей, но это ограничение не распространяется на семьи и людей, проживающих вместе.