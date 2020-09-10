Схимонаха Сергия отлучили от церкви

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучен от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

"Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви", - сказал он.

Схимонах не явился в суд 7 сентября, в связи с чем заседание уже дважды переносили - сначала на 9-е, а затем на 10 сентября. Из-за продолжающегося недомогания 10 сентября схимонаха Сергия вновь не было на заседании суда.

Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим (Миняйло) добавил, что схимонах Сергий может опротестовать это решение. "Наше положение о суде предполагает, что священник после утверждения правящим архиереем может опротестовать решение. У нас есть высшая апелляционная инстанция, куда он может обратиться. Но ему необходимо будет присутствовать лично на заседании", - сказал он, отметив, что мотивационная часть решения суда будет опубликована в ближайшие дни.

Протоиерей Максим также отметил, что после утверждения решения Сергий перестанет быть монахом. "Если правящий архиерей утвердит решение суда, то этот человек будет именоваться Николаем Романовым. Человек, который отлучил себя от церкви, - ему не доступны благодатные таинства, к которым может прибегнуть крещеный человек, фактически человек существует как некрещеный. В случае смерти его не будут отпевать, его имя не может возноситься на молитве в храме", - сказал он.