Мариинская больница в Петербурге протестирует американскую вакцину от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Мариинская больница в Санкт-Петербурге объявила набор добровольцев для испытания вакцины от коронавируса американской компании MSD, сообщается в четверг на странице учреждения "ВКонтакте".

"В октябре-ноябре 2020 года американская компания MSD (Merck Sharp & Dohme Corp.,USA), один из лидеров мирового фармацевтического рынка, планирует начало 3-й фазы двойного слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в мире в данное исследование планируется включить более 30 тыс. человек, в том числе более 3 тыс. в России. Мариинская больница была выбрана в качестве одного из участников данного исследования, в связи с чем мы объявляем набор добровольцев для участия в исследовании новой вакцины", - говорится в сообщении.

Участниками исследования могут стать люди в возрасте от 18 лет, которые не были заражены коронавирусом и не прививались от этой инфекции. К участию не допустят людей с ВИЧ, признаками ОРВИ, лейкозом, злокачественными новообразованиями и рядом других заболеваний.

Участникам исследования введут вакцину, затем им предстоит приходить на обследование шесть раз на протяжении двух лет.