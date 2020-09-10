В России выявили максимальное с 3 августа число заразившихся коронавирусом

Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, уже почти две недели не опускается ниже единицы. В четверг он, как следует из подсчетов ТАСС, остался на уровне 1,02.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 363, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это максимальный прирост более чем за месяц - с 3 августа.

В общей сложности в России заразились 1 046 370 человек - 0,7% населения страны. Большая часть из них уже здоровы - вылечились уже 862 373 инфицированных, или 82,4%.

За счет этого доля так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, обновила минимум, сократившись до 15,8%. Сейчас в стране болеют 165 734 человека.

Число регистрируемых смертей из-за новой инфекции вновь перешло к росту: за первые десять дней сентября штаб сообщил о 1 087 умерших против 987 в последние десять дней августа. Всего, по информации штаба, в России из-за коронавируса умерли 18 263 человека, или 1,75% заразившихся. Эти данные, однако, не учитывают уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, представленную ранее властями.

Ситуация в регионах

В Москве, которая остается главным очагом эпидемии в стране, за сутки выявили 695 случаев заражения. Примерно столько же - 693 - было зарегистрировано 3 августа.

В некоторых других регионах с большим числом инфицированных фиксируется подъем заболеваемости. Так, в Санкт-Петербурге уже три дня подряд подтверждают больше 200 случаев, тогда как в начале августа регистрировали около 160 в день. Среднесуточная заболеваемость, рассчитанная за последние две недели, в городе за месяц увеличилась на 22%. В Нижегородской области прирост показателя составил 11,7%, в Воронежской - 13,1%, в Ростовской - 8,5%.

В других, напротив, заболеваемость за месяц резко снизилась. Так, в Красноярском крае спад составил 19,1%, в Свердловской области - 38%, в Иркутской - 46,5%, а в Ханты-Мансийском автономном округе - 55,7%.

Число активных случаев в этих регионах в основном снижается. В Москве с понедельника она сократилась с 14,9% до 14%, в Ханты-Мансийском автономном округе - с 4% до 3,4%, в Нижегородской области - с 9,8% до 9,4%. Самым серьезным стало снижение в Иркутской и Воронежской областях (1,4 и 1,8 процентного пункта соответственно), самым небольшим - в Подмосковье и Красноярском крае (по 0,1 п. п.). Небольшой рост количества болеющих в данный момент пациентов в последние дни фиксируется в Санкт-Петербурге, Свердловской и Ростовской областях.